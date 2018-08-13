Емінем побив свій рекорд зі швидкості читання: 123 склади за 12 секунд

08:40, 13 серпня 2018
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Емінем підтвердив свій статус легендарного репера / скріншот

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Про це повідомляє Genius. Відзначається, що днями хіп-хоп виконавиця Нікі Мінаж випустила новий альбом Queen, у записі якого взяв участь Емінем.

У композиції Majesty, записаній спільно з Мінаж та репером Labrinth, Емінем читає реп швидше, ніж у третьому куплеті свого хіта Rap God, відомого швидкісним читанням.

Відзначається, що в пісні Majesty Емінем читає 123 склади приблизно за 12 секунд – це близько 10.3 склади на секунду. У найшвидшій частини Rap God репер читає 157 складів за 16,3 секунди – або 9,6 складів в секунду.

Тим не менш Rap God все ще утримує рекорд Гіннеса за найбільшу кількість слів у треку (1560 слів).

Нагадаємо, в травні Нікі Мінаж заявила шанувальниці, що зустрічається з Емінемом.

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Теги: #США#репер