Путін буде гостем на весіллі голови МЗС Австрії

Весілля Путін відвідає по дорозі до Берліна, де він зустрінеться з Меркель.

Президент РФ Володимир Путін 18 серпня по дорозі в Берлін планує відвідати одруження міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Це підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

"Так, заїде по дорозі до Берліна", - сказав Пєсков.

У свою чергу помічник глави держави Юрій Ушаков повідомив, що під час візиту Путіна до Відня міністр закордонних справ "запросила президента", у зв'язку з поїздкою в Берлін з'явилася така можливість. "Ми заїдемо і привітаємо", - сказав Ушаков.

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Церемонія одруження відбудеться на півдні землі Штирія серед виноградників у суботу, 18 серпня. Спочатку одруження планувалося провести в громаді Гамлиц, однак згодом місце проведення заходу вирішено було перенести.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель прийме президента Росії Володимира Путіна. На зустрічі Меркель і Путін обговорять війну в Сирії, конфлікт на Донбасі, а також питання у сфері енергетики.