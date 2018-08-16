Путін запропонував Кім Чен Ину вперше зустрітися

15:24, 16 серпня 2018
Світ
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Володимир Путін та Кім Чен Ин / REUTERS

Президент РФ Владімір Путін запропонував лідеру КНДР Кім Чен Іну провести двосторонній саміт. Ця зустріч може стати першими переговорами між двома лідерами.

"Я готовий зустрітися з вами найближчим часом, щоб обговорити нагальні питання двосторонніх відносин та важливі питання регіону", - йдеться у повідомленні Путіна, цитату з якого оприлюднило у середу ввечері офіційне Центральне агентство новин КНДР, передає Європейська правда.

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Прес-секретар Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив, що російський президент надіслав запрошення Кім Чен Ину у вітальній телеграмі з нагоди 73-ї річниці звільнення Північної Кореї від японського колоніального правління.

Російський посол у Північній Кореї Александр Мацегор розповів російським державним ЗМІ, що переговори між Путіним та Кім Чен Ином знаходяться "на порядку денному".

У повідомленні Путіна немає конкретної дати зустрічі, але російський президент раніше вже запросив Кім Чен Ина та президента Південної Кореї на щорічний економічний форум у Владивостоці у вересні. Кремль повідомив, що Пхеньян ще не відповів на запрошення.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти встановили, що Пхеньян продовжує роботу над ядерною програмою попри обіцянки Трампу, а Росія і Китай допомагають КНДР обходити санкції.

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Теги: #Росія#КНДР#Кім Чен Ин#Володимир Путін