Путін запропонував Кім Чен Ину вперше зустрітися

Кремль повідомив, що Пхеньян ще не відповів на запрошення.

Президент РФ Владімір Путін запропонував лідеру КНДР Кім Чен Іну провести двосторонній саміт. Ця зустріч може стати першими переговорами між двома лідерами.

"Я готовий зустрітися з вами найближчим часом, щоб обговорити нагальні питання двосторонніх відносин та важливі питання регіону", - йдеться у повідомленні Путіна, цитату з якого оприлюднило у середу ввечері офіційне Центральне агентство новин КНДР, передає Європейська правда.

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Прес-секретар Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив, що російський президент надіслав запрошення Кім Чен Ину у вітальній телеграмі з нагоди 73-ї річниці звільнення Північної Кореї від японського колоніального правління.

Російський посол у Північній Кореї Александр Мацегор розповів російським державним ЗМІ, що переговори між Путіним та Кім Чен Ином знаходяться "на порядку денному".

У повідомленні Путіна немає конкретної дати зустрічі, але російський президент раніше вже запросив Кім Чен Ина та президента Південної Кореї на щорічний економічний форум у Владивостоці у вересні. Кремль повідомив, що Пхеньян ще не відповів на запрошення.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти встановили, що Пхеньян продовжує роботу над ядерною програмою попри обіцянки Трампу, а Росія і Китай допомагають КНДР обходити санкції.