У Нідерландах заборонили фотографуватися на документи з друшляком на голові

Влада країни вирішила, що не існує ніякої віри в летючого макаронного монстра.

Державна рада Нідерландів постановила, що так зване «пастафаріанство» - це не релігія. Тож послідовниці церкви летючого макаронного монстра в країні відмовили у праві фотографуватися на паспорт і водійське посвідчення з друшляком на голові.

Як пише The Guardian, тепер Міенке де Вільде збирається скаржитися на свою країну в Європейський суд з прав людини.

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Вищий суд Нідерландів сказав Де Вільде, що вона не може оминути заборону одягати щось на голову під час фотографування на офіційні посвідчення, скориставшись виключенням, яке дозволяє робити це на підставі релігійних переконань. Адже заявлена нею релігія «пастафаріанство» насправді ніяка не релігія, а сатира.

Видання нагадує, що церква летючого макаронного монстра була заснована в США у 2005 році Бобі Хендерсоном. Він зробив це у відповідь на вимоги християнських фундаменталістів навчати дітей у школах креаціонізму, тобто твердженню, що людей і все живе на Землі створив Бог. У відкритому листі Хендерсон вимагав приділити рівну кількість годин на уроках з вивчення природничих наук для вивчення ідей віри в летючого макаронного монстра.

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Послідовники-пастафаріани нібито вірять у невидимого бога – летючого макаронного монстра – якого неможливо виявили. Вони носять друшляки на голові на знак вшанування свого божества, а також піратів, які вважаються першими пастафаріанами. Звісно ж, з релігійних міркувань треба їсти побільше макаронів. Нова Зеландія визнала цю нісенітницю офіційною церквою, дозволивши проводити шлюбні обряди за «пастафаріанською традицією» в 2015 році. Однак, у інших країнах її ставлять під сумнів, хоча деякі уряди дозволили послідовникам летючого монстра фотографуватися в костюмах піратів чи з друшляком на голові для фото в паспорті чи інших посвідченнях.