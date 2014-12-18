Прес-секретар "Роснефти" звинуватив ліберальну пресу в комуністичній пропаганді

Як сказав в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва» прес-секретар «Роснефти» Михайло Леонтьєв, «це питання вже настільки переполоскане, що повертатися до нього немає сенсу».

«Особливо ліберально-західницькі видання чомусь дуже люблять у нас займатися комуністичною пропагандою, роздмухувати в народі всяку нездорову ненависть до тих, хто одержує високий дохід. А журналістів ми із задоволенням повідомимо всі наші зарплати, коли їх повідомлять наші конкуренти на ринку», - пообіцяв Леонтьєв.

Читайте такожХороша міна при поганій грі: підсумки щорічної прес-конференції Путіна (фото, відео)Крім того, за його словами, доходи Сєчіна відомі російським податковим органам, тому, якщо Путін захоче дізнатися їх розмір, «він зробить це моментально».

У червні російський опозиціонер Борис Нємцов повідомляв, що "заробітна плата" глави "Роснафти" становить близько 50 мільйонів доларів в рік.