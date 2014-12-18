У США заявили, що війна з ісламістами на Близькому Сході займе не менше трьох років
19:02, 18 грудня 2014Світ
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Боротьба з радикальним угрупуванням джихадистів з "Ісламської держави" займе не менше трьох років.
REUTERS
Про це заявив керівник міжнародної коаліції на Близькому Сході, яку очолює США, Джеймс Террі, передає BBC.
За його словами, лише чотири місяці тому коаліція почала наносити авіаудари по позиціях бойовиків в Іраку та Сирії. Террі запропонував усім запастися терпінням.
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На початку грудня держсекретар США Джон Керрі також визнав, що на розгром "Ісламської держави" можуть піти роки.
Угруповання "Ісламська держава" в останні місяці захопила під контроль райони на півночі і заході Іраку й зараз просувається на північ Сирії.
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