У Чилі 130 осіб отруїлися невідомим газом
В Чилі понад 130 осіб з комун Кінтеро і Пучункаві в центральній частині країни звернулися за медичною допомогою з симптомами отруєння. Про це повідомляє чилійська радіостанція BioBio.
Як зазначається, через численні отруєння та надзвичайну екологічну ситуацію в країні оголосили жовтий рівень небезпеки.
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Президент Чилі Себастьян Піньєра у своєму твіттері написав, що вже обговорив проблему з мерами Кінтеро і Пучункаві.
«Ми не допустимо подальшого розповсюдження токсичних газів, що наносить шкоду здоров'ю мешканців. Вчора ми відправили 120 датчиків, які дозволять нам відслідковувати ситуацію, покарати винних і встановити більш високі вимоги», — сказав він.
Глава провінції Вальпараїсо Хорхе Мартінес розповів, що на даний момент симптоми отруєння виявлено в 133 людей, з яких 43 — діти. У комунах Кінтеро і Пучункаві скасували навчальні заняття в четвер і п'ятницю.