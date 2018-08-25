У Китаї в результаті великої пожежі в готелі загинули 18 людей (відео)
12:30, 25 серпня 2018Світ
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Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.
Пожежа у китайському готелі забрав життя 18 людей / Xie Peihua/CNS via REUTERS
Вранці в суботу, 25 серпня, у китайському місті Харбін сталася масштабна пожежа в готелі, розташованому на гарячих джерелах.
В результаті пожежі, загинули 18 людей, ще 19 отримали поранення, повідомляє Reuters.
Пожежа почалася близько 4.30 ранку за місцевим часом. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь через три години. Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.
Причина пожежі поки невідома, її з'ясуванням займаються слідчі.
16 killed in hotel fire in NE #China's Harbinhttps://t.co/aLa3o5GIMtpic.twitter.com/XxsqKQmoVR— CGTN (@CGTNOfficial) 25 серпня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 24 серпня, в Мукачеві Закарпатської області загорілися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі становила понад дві тисячі квадратних метрів.
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