У Китаї в результаті великої пожежі в готелі загинули 18 людей (відео)

Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

Вранці в суботу, 25 серпня, у китайському місті Харбін сталася масштабна пожежа в готелі, розташованому на гарячих джерелах.

В результаті пожежі, загинули 18 людей, ще 19 отримали поранення, повідомляє Reuters.

Пожежа почалася близько 4.30 ранку за місцевим часом. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь через три години. Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

Причина пожежі поки невідома, її з'ясуванням займаються слідчі.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 24 серпня, в Мукачеві Закарпатської області загорілися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі становила понад дві тисячі квадратних метрів.