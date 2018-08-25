"Нова пошта" обіцяє компенсувати вартість усіх посилок, що згоріли на складі в Мукачеві

Згорілий термінал був обладнаний усіма необхідними засобами протипожежної безпеки.

"Нова пошта" обіцяє компенсувати вартість усіх посилок, які були втрачені під час пожежі у відділенні на вул. Кооперативній, 4, у Мукачево Закарпатської області.

Про це повідомляється на сторінці компанії в Facebook.

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Оцінка збитків у результаті пожежі буде зроблена тоді, коли співробітники "Нової пошти" отримають доступ до території згорілого терміналу.

"Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу буде здійснена оцінка збитків. Вартість всіх втрачених посилок буде компенсована", - заявили в компанії.

Відзначається, що постраждалих в результаті пожежі немає. Термінал був обладнаний усіма необхідними засобами протипожежної безпеки.

Як повідомляє УНІАН, у п'ятницю ввечері, 24 серпня, в Мукачеві Закарпатської області загорілися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі становила понад двох тисяч квадратних метрів.