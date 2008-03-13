Голодний студент намагався пограбувати російський Ощадбанк
08:32, 13 березня 2008Світ
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Горе-грабіжника затримали
У ніч на четвер студент пробрався в один з офісів Ощадбанку Росії у Владивостоку через розбите вікно, повідомляє Лента.ру. Наряд позавідомчої охорони, який прибув на місце після спрацювання тривожної кнопки виявив юнака в підвалі цокольного поверху.
Горе-грабіжник виявився колишнім студентом Тихоокеанського військово-морського інституту імені Макарова, якого відрахували з учбового закладу за неуспішність. За його словами, він заліз у банк у пошуках грошей на їжу.
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