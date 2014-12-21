У Росії кажуть, що хочуть грошей замість «Містралів»

Російська сторона погоджується "на будь-який варіант розвитку подій" навколо вертольотоносців типу "Містраль", які Франція поки що не передає Росії у зв'язку з політикою Москви в українській кризі, пише «Німецька хвиля».

"Не важливо, чи на календарі буде 31 грудня 2014 року, чи 1 січня 2015 року: ми чекаємо на рішення від Франції", - сказав у суботу, 20 грудня, заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, цитує інформагенція AFP.

При цьому Москву, за його словами, влаштує як передача самих суден, так і повернення "всіх вкладених коштів". Останній варіант Борисов навіть назвав "таким, якому, можливо, варто віддати перевагу" з огляду на валютну кризу та суттєве здешевшення російського рубля.

Контракт на передачу двох суден типу "Містраль" між російським "Рособоронекспортом" та французькою компанією DCNS був підписаний ще 2011 року. Загальна сума контракту, за даними AFP, становить 1,2 мільярда євро.

Хоча перший вертольотоносець, згідно з домовленостями, Франція мала поставити Росії ще в середині листопада, рішення про передачу обох суден було відкладене Парижем через російську політику в українській кризі.

Міністр оборони країни Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю телеканалу BFM TV на початку грудня не виключив, що Франція взагалі не поставить Росії вертольотоносці.

Між тим цього тижня моряки, які пройшли у Франції навчальний курс з керування вертольотоносцями, відбули до Росії. Французькі ЗМІ водночас повідомили, що військові РФ, можливо, повернуться до Франції за вертольотоносцем у лютому 2015 року. Утім, офіційного підтвердження такої інформації досі немає.