У Малайзії оголошено штормове попередження

Як повідомляє ТАСС з посиланням на електронну версію газети Star, негода протримається як мінімум до 24 грудня.

За прогнозами, швидкість поривів вітру становитиме понад 16 м/сек., а висота хвиль - 5,5 м.

Найбільш важка ситуація складається в штаті Келантан, де в результаті повеней, викликаних проливними дощами, евакуйовано майже 20 тис. осіб. Рівень води у великих річках цього району перевищує небезпечну позначку в середньому на один метр.

Читайте такожПотужний шторм може заблокувати Керченську переправу на 5 днів

Влада віддала розпорядження всім судам призупинити рибний промисел і повернутися в бухти.

Нинішня повінь в Келантані названа найбільшою за останні 10 років.