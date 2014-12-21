У Малайзії оголошено штормове попередження
16:38, 21 грудня 2014Світ
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Метеорологічна служба Малайзії оголосила в неділю штормове попередження на східному узбережжі країни.
REUTERS
Як повідомляє ТАСС з посиланням на електронну версію газети Star, негода протримається як мінімум до 24 грудня.
За прогнозами, швидкість поривів вітру становитиме понад 16 м/сек., а висота хвиль - 5,5 м.
Найбільш важка ситуація складається в штаті Келантан, де в результаті повеней, викликаних проливними дощами, евакуйовано майже 20 тис. осіб. Рівень води у великих річках цього району перевищує небезпечну позначку в середньому на один метр.
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Влада віддала розпорядження всім судам призупинити рибний промисел і повернутися в бухти.
Нинішня повінь в Келантані названа найбільшою за останні 10 років.
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