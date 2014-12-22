У Франції водій збив 11 пішоходів з криком "Аллах Акбар" (фото)

Стан двох постраждалих оцінюється як важкий, повідомляють Подробности з посиланням на агентство France-Presse.

За даними джерела, чоловік 1974 року народження міг бути психічно неврівноваженим. Йому доведеться пройти обстеження в психіатричній лікарні.

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Спочатку чоловік збив чотирьох людей на одній з міських площ, а потім ще тричі робив спроби наїзду на пішоходів, кожен раз залишаючи поранених.

Перш ніж співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати зловмисника, він втік, проте пізніше поліції все ж вдалося його зловити.