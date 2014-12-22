У Росії через падіння рубля попит на побутову техніку та одяг зріс у кілька разів

17:32, 22 грудня 2014
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Ажіотажний попит на побутову техніку та низку інших імпортних товарів виник в результаті девальвації рубля.

REUTERS

За тиждень з 15 по 21 грудня російські споживачі витратили на придбання одягу й техніки в кілька разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить дослідження банку ВТБ 24, яке є в розпорядженні Lenta.ru.

В магазинах електроніки зростання обігу становило від 215 до 309 відсотків у різні дні. В середньому він збільшився в 2,5 рази, сказано в дослідженні. Магазини одягу наростили обіг в 3,5 рази. У різні дні його зростання сягало від 256 до 436 відсотків. Дані отримані на основі аналізу транзакцій в торгових мережах, які обслуговує ВТБ 24.

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Ажіотажний попит на побутову техніку та низку інших імпортних товарів виник в результаті девальвації рубля. На тлі повідомлень про майбутнє підвищення цін населення купує техніку, меблі, одяг, автомобілі. 22 грудня компанія Apple підвищила ціни на продукцію вдруге за рік. Так, вартість iPhone 6 в базовій комплектації зросла до 54 тисяч рублів. Про підвищення цін також повідомили в IKEA і «Макдоналдс». Через курсові коливання призупинили продажі автомобілів Audi, GM і Jaguar Land Rover. Концерни стверджують, що відновлять продаж, як тільки ситуація стабілізується.

16 грудня Центробанк підвищив ключову ставку з 10,5 до 17 відсотків. У той же день під час торгів на Московській біржі євро пробив позначку в 100 рублів, долар - у 80.

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10 листопада Центробанк скасував регулярні інтервенції та коридор бівалютного кошика. Таким чином регулятор фактично оголосив про перехід до плаваючого курсу рубля.

Фотогалерея "Магазини після обвалу рубля"

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