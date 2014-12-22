iPhone в РФ подорожчали більш ніж на 30%

В оновленому магазині зросла ціна на всю лінійку продукції Apple. Так, iPhone 6 подорожчав з 39,9 тисячі рублів до 53,9 тисячі рублів, ціни на iPhone 6 Plus зросли до 61,9 тисячі рублів.

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Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін стверджує, що подібний рівень цін встановиться і у всьому роздрібі в РФ.

Сайт онлайн-магазину Apple закрився минулого тижня. Представник американської компанії пояснив це необхідністю перегляду цін через надзвичайно різкі коливання курсу рубля, повідомляє РИА Новости.

Apple вже підвищувала ціни на свою продукцію в Росії 26 листопада. Тоді розмір підвищення в середньому становив 15-20%. З 16 грудня південнокорейська корпорація Samsung підвищила в Росії рекомендовані роздрібні ціни на ряд моделей мобільних пристроїв Galaxy.