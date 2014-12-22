Влада Москви в черговий раз підвищує ціни на проїзд

Заступник керівника департаменту транспорту Москви Аліна Бісембаєва розповіла, наскільки підвищаться ціни на громадський транспорт, повідомляє Газета.Ru.

Квиток на одну поїздку буде коштувати 50 руб., тобто подорожчає на 25%. Квиток на дві поїздки - 100 руб., тобто зростання ціни складе 25%.

Ціна квитків на 20-60 поїздок зросте на 7,5%. Бісембаєва зазначила, що це менше очікуваної інфляції. Такими квитками користуються 50% пасажирів.

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Бісембаєва пояснила, що коригування вартості винесуть на засідання уряду Москви 23 або 30 грудня, а діяти нові ціни почнуть з 1 лютого.

Раніше влада обіцяла, що зростання тарифів на проїзд у столичному транспорті не перевищить інфляцію 2014 року.

Минулого разу, 1 червня, ціни на проїзд у громадському транспорті підвищувалися на 7%.