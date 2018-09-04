Асад у секретному листі до Обами просив посприяти мирним переговорам з Ізраїлем - екс-держсекретар США

Президент Сирії Башар Асад хотів почати мирні переговори з Ізраїлем щодо повернення Голанських висот.

Президент Сирії Башар Асад за рік до початку громадянської війни в Сирії написав тодішньому американському колезі Бараку Обамі секретний лист з пропозицією посприяти мирним переговорам із Ізраїлем.

Асад тоді сподівався на мирне повернення під контроль Сирії анексованих Ізраїлем в 1967 році Голанських висот. Про це розповів в мемуарах екс-держсекретар США Джон Керрі, пише dt.ua з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.

Керрі ще до 2011 року приїжджав в Дамаск в якості голови комітету Сенату з міжнародних справ. Він заявив, що під час зустрічі з Асадом, сирійський президент запитав його, що необхідно зробити для початку серйозних мирних переговорів з Ізраїлем.

"Я йому сказав, що, якщо його наміри серйозні, йому потрібно показати свої пропозиції. Асад запитав, що для цього потрібно... Він попросив свого помічника скласти послання президенту Обамі", — написав екс-голова американської дипломатії в мемуарах.

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У листі Асад попросив Обаму підтримати відновлення мирних переговорів з Ізраїлем і заявив, що Сирія готова здійснити низку кроків в обмін на повернення Ізраїлем Голанських висот.

Відразу після поїздки в Дамаск, в Єрусалимі Керрі розповів про таку пропозицію прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Тоді Нетаньяху здивувало пропозицію Асада, так як воно говорило про те, що президент Сирії готовий піти у переговорах з Ізраїлем на великі поступки, ніж раніше.

Після отримання листа Білий дім Обаму попросив Асада зміцнити довіру між США, Сирією та Ізраїлем і погодитися на деякі поступки Вашингтону і Єрусалиму. У числі поступок були: зупинка поставок озброєння екстремістського угруповання "Хізбалла". Асад вимогу не виконав, тим самим розчарувавши США. "Це було невтішно, але дивно", — пише Керрі.

До початку громадянської війни в 2011 році офіційні Дамаск і Єрусалим дійсно вели мирні переговори за посередництва Содиненных Штатів. Але тоді не змогли ні про що домовитися. Офіційно Ізраїль і Сирія досі перебувають у стані війни з 1967 року. Тоді коаліція арабських країн – Єгипет, Сирія, Йорданія, Алжиром і Ірак - була розгромлена ізраїльською армією під час "Шестиденної війни", в результаті якої Сирія втратила Голанські висоти, Єгипет - Синайський півострів і Сектор Газа, а Йорданія втратила Західний берег річки Йордан.

Керрі був головою комітету Сенату з міжнародних справ з 2009 по 2013 року, після чого став держсекретарем. У Держдепі США Керрі пропрацював до 2017 року.

Реліз мемуарів Керрі Every Day Is Extra пройшов у США на початку вересня.