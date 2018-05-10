Ізраїль відповів на ракетний обстріл Голанських висот
05:27, 10 травня 2018Світ
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За даними сирійських ЗМІ, Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти.
Голанські висоти, ілюстрація / REUTERS
Ізраїльські військові відповіли на обстріл своїх позицій на Голанських висотах з території Сирії.
Про це повідомив представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, передає Reuters.
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"Ми відповідаємо, але подробиць поки привести не можу", - сказав він.
Конрікус додав, що, за їх інформацією, ізраїльські позиції були атаковані іранськими силами "Аль-Кудс", що знаходяться в Сирії.
За даними сирійських ЗМІ, Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти.
Раніше ізраїльські військові заявили, що іранські війська з території Сирії випустили близько 20 ракет по Голанських висотах, які знаходяться під контролем Ізраїлю.
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