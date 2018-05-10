Ізраїль відповів на ракетний обстріл Голанських висот

За даними сирійських ЗМІ, Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти.

Ізраїльські військові відповіли на обстріл своїх позицій на Голанських висотах з території Сирії.

Про це повідомив представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, передає Reuters.

Читайте такожІзраїль здійснив ракетний удар по передмістю Дамаска - ЗМІ

"Ми відповідаємо, але подробиць поки привести не можу", - сказав він.

Конрікус додав, що, за їх інформацією, ізраїльські позиції були атаковані іранськими силами "Аль-Кудс", що знаходяться в Сирії.

За даними сирійських ЗМІ, Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти.

Раніше ізраїльські військові заявили, що іранські війська з території Сирії випустили близько 20 ракет по Голанських висотах, які знаходяться під контролем Ізраїлю.