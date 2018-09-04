Politico: Африканська чума охоплює Європу і лякає уряди Заходу

Німеччина і інші країни йдуть на надзвичайні заходи, щоб захиститися від хвороби.

На тлі того, як поширюється африканська чума, європейські країни - особливо Німеччина – бояться великої шкоди для своїх ферми.

Смертельна хвороба, яка спричиняє внутрішню кровотечу і крововилив у свиней, швидко рухається через Східну Європу завдяки диким кабанам, які можуть подорожувати на великі відстані і інфікувати свійських свиней на фермах. Тому країни-виробники свинини, лідером серед яких стала Німеччина, посилюють заходи із захисту своїх тварин. Деякі з них навіть збираються побудувати паркани на кордонах, щоб не дозволити зараженим кабанам переносити хвороби, пише Politico.

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За підсумками літа Румунія зафіксувала близько 800 спалахів свинячої чуми. Минулого тижня стався один з них. Місцевій владі довелося знищити 140 тисяч тварин. Епідемія налякала румунський уряд, а міністр аграрної політики Петре Дая ініціював переговори з прем’єр-міністром Віорікою Денчіле на тему плану для стримування погіршення ситуації.

Лідер правлячої у Румунії «Соціал-Демократичної партії» Лівію Драгня закликав розкритикував уряд за слабкі заходи для зупинки поширення африканської чуми. У свою чергу, колишній прем’єр-міністр Дачіан Чолош взагалі звинуватив чинний уряд країни у поширенні хвороби через свою бездіяльність.

Тим часом, у Болгарії у п’ятницю зафіксували перший спалах зараження африканської свинячої чуми на фермі неподалік румунського кордону. Випадки зараження були підтверджені у 9 країнах Євросоюзу. Найбільше постраждали Естонія, Польща, Литва, Латвія і Румунія. Також африканську чуму зафіксували в Україні, Молдові і Росії. Китай, який лишається найбільшим виробником свинини у світі, теж недавно пережив поширення хвороби.

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Німеччина, у якій розведення свиней дуже поширене, починає перейматися тим, як східноєвропейські країни борються з поширенням хвороби. Підтвердження лише одного випадку спалаху африканської чуми на німецькій території може поставити під загрозу 250 тисяч тон свинини, які експортуються щороку в країни за межами ЄС. Німецьке міністерство аграрної промисловості з усіх сил намагається стримати хворобу, співпрацюючи з урядами Чехії і Польщі. Берлін відправляє в інші країни експертів для допомоги у приборканні вірусу, а також проводить консультації для інших урядів щодо того, як можна зупинити поширення хвороби. На рівні Євросоюзу Брюссель виділив 1,2 мільйони євро країнам-учасницям на боротьбу з нею.

«Ми боїмося, що вона прийде у західну частину Європи. Ризик початку спалаху серед диких кабанів досить високий», - сказав президент Європейської асоціації управління охороною здоров’я свиней Рік Єнссен.