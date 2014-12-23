Росія запустила в космос ракету "Ангара-А5"

08:59, 23 грудня 2014
Світ
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Ракета-носій з неподільним грузомакетом вирушила на геостаціонарну орбіту висотою близько 36 тисяч кілометрів. Важка "Ангара-А5" була запущена зі стартового комплексу космодрому Плесецьк.

REUTERS

Новітня російська екологічно чиста ракета-носій важкого класу "Ангара-А5" стартувала з космодрому Плесецьк в Архангельській області, повідомило РИА Новоси джерело в космічній галузі.

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Це перший випробувальний пуск важкої "Ангари". Ракета-носій з  вирушила на геостаціонарну орбіту висотою близько 36 тисяч кілометрів.

"Важка "Ангара-А5" запущена зі стартового комплексу космодрому Плесецьк", - сказав співрозмовник агентства.

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