Росія запустила в космос ракету "Ангара-А5"

Новітня російська екологічно чиста ракета-носій важкого класу "Ангара-А5" стартувала з космодрому Плесецьк в Архангельській області, повідомило РИА Новоси джерело в космічній галузі.

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Це перший випробувальний пуск важкої "Ангари". Ракета-носій з вирушила на геостаціонарну орбіту висотою близько 36 тисяч кілометрів.

"Важка "Ангара-А5" запущена зі стартового комплексу космодрому Плесецьк", - сказав співрозмовник агентства.