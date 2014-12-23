Екс-посол США прокоментував заяву Медвєдєва щодо України і НАТО

19:41, 23 грудня 2014
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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер посміявся над заявою прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва відповісти Україні на скасування позаблокового статусу.

Стівен Пайфер / REUTERS

Такий запис він зробив на своїй сторінці в "Твіттері". "Прем'єр Медведєв каже, що Росія відреагує, якщо Україна відмовиться від свого позаблокового статусу. Що зробить Росія? Анексує Крим, вторгнеться на Донбас? Ой, зачекайте..." - написав колишній посол США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада скасувала позаблоковий статус України.

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Напередодні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв назвав рішення про відмову від позаблоковості "заявкою на вступ в НАТО", яка перетворює Україну в потенційного військового супротивника Росії. А сьогодні в міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Україні тяжкими наслідками через відмову від позаблокового статусу.

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