Греція відмовилася видавати візу чиновнику Московської патріархії РПЦ

Раніше вже повідомлялося про проблеми представників РПЦ в отриманні шенгенських віз через консульство Греції.

Керуючому справами Московської патріархії РПЦ митрополиту Санкт-Петербурзькому і Ладозькому Варсонофію відмовили у візі для поїздки в Грецію.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на управління справами патріархії.

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"Владика Варсонофій вже багато років здійснює восени паломництво на Афон. Цього року консульським відділом Греції йому було відмовлено в шенгенській візі", - сказали в управлінні.

Раніше УНІАН повідомляв, що служителі Російської православної церкви (РПЦ) мають проблеми з отриманням шенгенських віз через консульство Греції в зв'язку з конфліктом між РПЦ і Константинопольським патріархатом через питання надання автокефалії Української православної церкви.

"Це політика грецького уряду. Тепер священики РПЦ сприймаються як потенційні шпигуни і агенти впливу", - розповіло джерело, близьке до Константинополя.