Джордж Буш-старший потрапив у лікарню

Як повідомляє агентство Reuters, 90-річний Буш-старший був доставлений у Houston Methodist Hospital в якості запобіжного заходу. За словами лікарів, стан його здоров'я в даний момент не викликає побоювань. За попередніми даними, у Буша-старшоговиникла задишка, передає Росбалт.

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Буш-старший часто страждає від респіраторних захворювань, а також хворыэ однією з форм паркінсонізму, через що може пересуватися лише в інвалідному кріслі. У листопаді 2012 року колишнього главу держави госпіталізували в той же заклад для лікування бронхіту і виписали тільки в середині січня 2013-го.

Джордж Герберт Уокер Буш є 41-м президентом США з 1989 по 1993 роки). Міжнародна політика під час його правління відзначена військовими операціями в Панамі, Перській затоці, на Філіппінах, падінням Берлінської стіни та розпаду СРСР. У 1992 році Буш програв на виборах президента Білла Клінтона.