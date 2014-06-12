Джордж Буш-старший відзначив своє 90-річчя стрибком з парашутом

Аналогічним чином він поступив на 75-річчя, 80-річчя і 85-річчя, повідомляє ИТАР-ТАСС.

41-й американський президент, який страждає на хворобу Паркінсона і змушений пересуватися в інвалідному візку, з міркувань безпеки здійснив стрибок в тандемі з досвідченим армійським парашутистом сержантом Майком Елліоттом. Приземлилися вони, як і було задумано, на галявині біля церкви в Кеннебанкпорті (штат Мен), де розташовано маєток Бушів.

У 1997 році Буш-старший - йому тоді було 73 роки - здивував весь світ, зробивши свій другий стрибок з парашутом. Уперше раз йому довелося це зробити в 1945 році, коли літак-торпедоносець, на якому він воював, потрапив під вогонь японських зеніток біля одного з островів у Тихому океані.

Читайте такожБуша-старшого виписали з лікарніЯк очікується, привітати екс-президента США приїдуть близько 200 осіб. За словами представника сім'ї колишнього голови Білого дому Джима Макграса, на святі зберуться всі п'ятеро дітей Буша-старшого, в тому числі 43-й президент США Джордж Буш-молодший.

У минулому році 41-й президент США отримав на день народження досить незвичний подарунок. Тисячі людей виклали в інтернет фотографії, на яких вони одягнені в яскраві шкарпетки. Справа в тому, що в останні роки Буш-старший дуже полюбив оригінальні кольорові шкарпетки і часто став з'являтися в них на різних заходах, у тому числі офіційних. Так, у 2012 році на церемонію представлення в Білому домі парадного портрета свого сина, Буша-молодшого, він прибув в шкарпетках в червоно-біло-синю смужку. А в квітні 2013 року екс-глава Білого дому з'явився на відкритті президентського центру Джорджа Буша-молодшого в Далласі (штат Техас) в сірому костюмі, червоній краватці і шкарпетках яскраво-рожевого кольору.

Джордж Буш-старший займав пост президента США з 1989 по 1993 рік. До цього був віце-президентом в адміністрації Рональда Рейгана (1981-1989 роки), конгресменом, представником США при ООН, спецпосланцем США в Китаї і директором ЦРУ.