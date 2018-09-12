В Британії задумали відправити Мей у відставку

Головна причина невдоволення нинішнім прем'єром — це відсутність чіткого плану і умов виходу Британії з Євросоюзу.

Близько 50 британських парламентаріїв-консерваторів провели зустріч, на якій обговорили відставку прем'єр-міністра Терези Мей.

Головна причина невдоволення нинішнім прем'єром — це відсутність чіткого плану і умов виходу Британії з Євросоюзу. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

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За даними телеканалу, для відставки Мей необхідно набрати 48 заяв від парламентаріїв з вимогою винести вотум недовіри прем'єру. Джерела телеканалу стверджують, що зараз це питання координується, воно може бути підняте публічно протягом декількох тижнів.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей впевнена в успіху угоди з ЄС по Brexit.