В Британії задумали відправити Мей у відставку
10:52, 12 вересня 2018Світ
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Головна причина невдоволення нинішнім прем'єром — це відсутність чіткого плану і умов виходу Британії з Євросоюзу.
Тереза Мей / REUTERS
Близько 50 британських парламентаріїв-консерваторів провели зустріч, на якій обговорили відставку прем'єр-міністра Терези Мей.
Головна причина невдоволення нинішнім прем'єром — це відсутність чіткого плану і умов виходу Британії з Євросоюзу. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.
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За даними телеканалу, для відставки Мей необхідно набрати 48 заяв від парламентаріїв з вимогою винести вотум недовіри прем'єру. Джерела телеканалу стверджують, що зараз це питання координується, воно може бути підняте публічно протягом декількох тижнів.
Раніше повідомлялося, що Тереза Мей впевнена в успіху угоди з ЄС по Brexit.
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