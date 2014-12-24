Заява Міноборони Грузії про загибель в Україні добровольця з "Айдару" спровокувала скандал

Як повідомляють Новости Грузии, Міноборони Грузії у своїй заяві, поширеній 20 грудня, поклало відповідальність за смерть Гріголашвілі на представників колишньої владної партії "Єдиний національний рух", яка, як говорилося в документі, "закликають громадян брати участь у бойових діях за кордоном". Заява викликала обурення не лише частини суспільства і опозиції, але і самих представників владної коаліції "Грузинська мрія".

Після скандалу, 21 грудня заяву було видалено з сайту оборонного відомства. А заступник міністра оборони Леван Гірсіашвілі заявив, що сталася "технічна помилка" і від усього міністерства приніс вибачення суспільству.

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі сьогодні заявив, що вважає неправильними заклики з вимогою відставки міністра оборони Міндії Джанелідзе заяви відомства у зв'язку з загибеллю в Україні грузинського добровольця Олександра Гріголашвілі.

Читайте такожУ Грузії пропонують заборонити використання в країні прапора РФ"Цей ажіотаж, який здійнявся у зв'язку з поширеною оборонним відомством заявою, заклики про те, що пан Міндія начебто повинен піти у відставку або не повинен піти, я думаю, неправильна розмова. І я хочу закликати всіх, що, напевно, розумніше буде своєчасно завершити цю розмову і цю, що правда, істерію", - заявив Гарібашвілі на засіданні уряду в середу, 24 грудня.

Між тим, раніше Гарібашвілі заявив, що йому не сподобалася ця заява і зазначив, що оборонне відомство "не повинно робити такихполітичних заяв".

32-річний Олександр Гріголашвілі, який у 2007-2008 роках служив у Збройних силах Грузії і брав участь у війні з Росією, загинув унаслідок обстрілу бойовиками у міста Щастя Луганської області 18 грудня 2014 року. Він воював в якості добровольця у складі полку "Айдар". У неділю тіло загиблого було доставлено на батьківщину.

За даними блогера Олега Панфілова, літак з тілом добровольця навмисно затримали в Єревані, щоб уникнути протестів - в аеропорті Тбілісі зібралися кілька сотень людей, щоб зустріти грузинського добровольця.