Порноактриса Стормі Деніелс назвала дату виходу книги про Трампа

Порноактриса пообіцяла, що в книзі буде «вся правда».

Порноактриса Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд), яка стверджує, що у неї був роман із Дональдом Трампом, 2 жовтня випустить книгу про стосунки з ним.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ABC, передає Дождь.

За її словами, у книзі під назвою «Full Disclosure» вона опише в тому числі судове протистояння з Трампом. Порноактриса пообіцяла, що там буде «вся правда».

Читайте такожТрамп заявив, що не знав про виплату $130 тисяч порноакторці за мовчання

Стормі Деніелс стверджує, що займалася сексом з Дональдом Трампом у 2006 році, коли він вже був одружений на Меланії Трамп. Перед президентськими виборами 2016 року адвокат Трампа Майкл Коен, за його словами, уклав з нею угоду і заплатив 130 тисяч доларів за мовчання. У березні Деніелс подала до суду позов про розірвання цієї угоди.

Трамп заперечував і зв'язок з актрисою, і те, що платив їй за мовчання. Однак у серпні 2018 року Коен, якого звинуватили в ухилянні від сплати податків і шахрайстві, пішов на угоду зі слідством і зізнався в тому числі в тому, що за вказівкою Трампа заплатив двох жінок, з якими у президента була зв'язок.