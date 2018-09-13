В Середземне море увійшов четвертий есмінець США з ракетами "Toмагавк"

Корабель прямує в Східне Середземномор'я.

Есмінець ВМС США USS Bulkeley, оснащений крилатими ракетами Tomahawk, увійшов в акваторію Середземного моря.

Читайте такожРакетний есмінець США увійшов у Чорне море

Про це свідчать дані системи міжнародного моніторингу пересування морських суден, передає kommersant. Корабель прямує в Східне Середземномор'я.

В акваторії Середземного моря вже знаходяться оснащені Tomahawk есмінці Carney, Ross і Winston S. Churchill, флагманський корабель USS Mount Whitney і не менше трьох атомних підводних човнів класу Los Angeles. На початку вересня стало відомо, що на Східне Середземномор'я тримає курс підводний човен ВМС США Newport News.