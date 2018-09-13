В Середземне море увійшов четвертий есмінець США з ракетами "Toмагавк"
07:09, 13 вересня 2018Світ
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Корабель прямує в Східне Середземномор'я.
USS Bulkeley / REUTERS
Есмінець ВМС США USS Bulkeley, оснащений крилатими ракетами Tomahawk, увійшов в акваторію Середземного моря.
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Про це свідчать дані системи міжнародного моніторингу пересування морських суден, передає kommersant. Корабель прямує в Східне Середземномор'я.
В акваторії Середземного моря вже знаходяться оснащені Tomahawk есмінці Carney, Ross і Winston S. Churchill, флагманський корабель USS Mount Whitney і не менше трьох атомних підводних човнів класу Los Angeles. На початку вересня стало відомо, що на Східне Середземномор'я тримає курс підводний човен ВМС США Newport News.
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