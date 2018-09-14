В МЗС Британії нагадали Москві про російських "відпускників" в Україні

На початку вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант порівняв інтерв'ю росіян Олександра Петрова та Руслана Боширова, підозрюваних в отруєнні Скрипаля, із історією про російських військових "відпусників" під час вторгнення на Донбас у 2014 році.

Про це Джеремі Хант написав на сторінці у Twitter.

"Востаннє російські військові стверджували, що вони у відпустці, коли в 2014 році вторглися в Україну. Пора зупинити фейкові телешоу - світ викрив Росію", - написав міністр.

The last time Russian military claimed to be on holiday was when they invaded Ukraine in 2014. Time to stop the fake TV shows the world has found Russia out on this pic.twitter.com/PchaF8Grbj — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) September 13, 2018

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

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Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтримала висновки Британії, що та сама хімічна нервово-паралітична речовина була застосована під час отруєння Дони Стерджесс та Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.