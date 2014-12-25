ЗМІ: в аеропорту Кишинева затримали росіянина, який воював на Донбасі
22:02, 25 грудня 2014Світ
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У багажі 62-річного громадянина РФ було знайдено військову форму, літературу, різні нагороди й документи про його участь у військових конфліктах.
В аеропорту Кишинева затримали росіянина, який воював на Донбасі / vesti.md
В аеропорту Кишинева затримали 62-річного росіянина, який прибув з Москви, повідомляє Вести.МД.
За даними прикордонної поліції, чоловік хотів потрапити на територію Придністров'я і провести кілька зустрічей. У його багажі було знайдено військову форму та літературу, різні нагороди.
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Крім того, за інформацією видання, у нього знайшли документи, які свідчать про те, що росіянин брав участь у військових конфліктах в придністровському регіоні, Абхазії, Луганську й Донецьку.
vesti.md
vesti.md
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