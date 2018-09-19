Трамп прокоментував збиття російського Іл-20 в Сирії

Американський президент сказав, що це дуже сумно, але це те, що відбувається в Сирії і припустив, що літак збили сирійські сили, підконтрольні Башару Асаду.

Президент США Дональд Трамп припускає, що російський військовий літак біля узбережжя Сирії збили сирійські урядові сили.

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Про це пише Reuters. "Це звучить для мене, і мені здається, грунтуючись на огляді фактів, що Сирія збила російський літак. І я розумію, що близько 14 осіб було вбито, і це дуже сумно, але це те, що відбувається ", - сказав Трамп на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми виконали величезну роботу в Сирії і в цьому регіоні, викорінюючи ІДІЛ, і саме тому ми тут. І ми дуже близькі до завершення цієї роботи", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими на борту був збитий над Середземним морем зенітним ракетним комплексом С-200, що належить сирійській системі ППО.

У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як ворожі і заявила, що залишає за собою право на дії у відповідь.

Ізраїль поклав повну відповідальність за збиття російського літака Іл-20 в провінції Латакія на уряд Башара Асада.