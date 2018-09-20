Трамп назвав найбільшу помилку США за всю історію

Цього разу він розкритикував одразу двох своїх попередників.

Президент США Дональд Трамп не довго думав, щоб назвати найбільшу помилку в історії своєї країни. І це не громадянська війна.

І не теракт 11 вересня 2001 року, який американські спецслужби не змогли попередити. І навіть не події в Перл-Харбор, після яких Америка офіційно вступила в Другу світову війну.

«Найгіршою помилкою за всю історію нашої країни було вторгнення на Близький Схід в часи президента Буша-молодшого. Барак Обама, напевне, зробив неправильно, коли вивів американських солдатів звідти, але, як на мене, саме вторгнення було найбільшою помилкою в історії нашої країни», - сказав Трамп в інтерв’ю виданню The Hill.

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«Тому що ми витратили 7 трильйонів доларів на Близькому Сході. Тепер, якщо хочеш десь полагодити вікно, кажуть: «О, ні, давай не будемо цього робити». 7 трильйонів і мільйони життів, я рахую по обидва боки. Мільйони життів», - наголосив американський президент.

Він також відкинув припущення, що громадянська війна в США була найгіршою помилкою в історії його країни.

«Громадянську війну можна зрозуміти. Це інше. Для нас день, коли сталася відправка військ на Близький Схід був поганеньким для нашої країни, скажу вам», - наголосив Трамп.

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Видання зауважує, що оцінки вартості військових кампаній США в Іраку і Афганістані дуже різні. Згідно з останніми підрахунками, які провів Університет Брауна, станом на вересень 2017 року Америка витратила на це 5,6 трильйонів доларів. У цю суму включені всі витрати, пов’язані безпосередньо з війнами, а також вартість військових операцій в Пакистані і Сирії, витрати на внутрішню безпеку, а також на медичну допомогу ветеранам війн. У Пентагоні ж вважають, що загальна вартість війн в Іраку, Афганістані і Сирії за період 2001-2018 років склала 1,52 трильйон доларів.