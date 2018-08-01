Після шести років переховувань Ассанж вирішив покинути посольство Еквадору в Лондоні - Bloomberg

У Ассанжа погіршилося здоров'я, і ​​найближчим часом він має намір відмовитися від самоізоляції.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, який останні шість років провів в посольстві Еквадору в Лондоні, незабаром може покинути свій притулок.

За інформацією агентства Bloomberg, у Ассанжа погіршилося здоров'я, і ​​найближчим часом він має намір відмовитися від самоізоляції, пише "Новое время".

Журналісти відзначають, що після того, як Ассанж покине територію посольства, ризик для його свободи буде дуже значним. У поліції Лондона Bloomberg підтвердили, що ордер на арешт Ассанжа залишається чинним.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Еквадору Ленін Морено близький до завершення переговорів з приводу видачі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа владі Великої Британії.

Після цього в Еквадорі заявили, що Морено не приймав рішення про видачу Ассанжа.

На початку 2018 року Джуліан Ассанж отримав посвідчення особи Еквадору.

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Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і згвалтуванні та звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію. У 2012 році британський суд ухвалив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не залишав його територію протягом останніх шести років.

Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію в WikiLeaks секретних документів.