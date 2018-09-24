Нігерійські пірати захопили 12 моряків швейцарського судна, у тому числі українця - ЗМІ

У дипломатичних установах України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.

Пірати біля узбережжя Нігерії захопили 12 моряків швейцарського судна, включаючи працівників з Філіппін, Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.

Члени екіпажу були викрадені 22 вересня з судна, яке прямували з міста Лаґос до порту Харкорт, пише Радіо Свобода.

23 вересня Нігерійське агентство морського управління та безпеки (NIMASA) повідомило, що семеро з викрадених були з Філіппін, і ще по одному представникові кожної з інших п’яти вищеназваних країн.

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У дипломатичних установах України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.

Як пише Reuters з посиланням на компанію-оператора судна Massoel Shipping, швейцарське торгове судно MV Glarus перевозило пшеницю. Корабель вийшов із нігерійського міста Лагос і прямував у південний нігерійський порт Харкорт. На шляху судно взяли на абордаж пірати, викравши 12 з 19 членів екіпажу.

Викрадення на викуп – це загальна проблема для деяких регіонів Нігерії. За останні кілька років було викрадено кількох іноземців в південному регіоні дельти Нігера, що є основним джерелом нафти, яка є основою економіки Західної Африки.

Нагадаємо, у жовтні минулого року український моряк потрапив у полон піратів біля берегів Нігерії. За кілька тижнів у Німецькій судноплавній компанії Peter Döhle Schiffahrts-KG заявили про звільнення шістьох своїх моряків, захоплених піратами у полон поблизу узбережжя Нігерії.