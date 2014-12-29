Міністр флоту Греції: італійське судно буксирує пором Norman Atlantic в бік Італії

Про це повідомив журналістам міністр морського флоту, Егейського моря Мілтіадіс Варвіциотіс, пише ТАСС.

За його словами, пожежа на судні "частково взята під контроль".

Міністр зазначив, що "буксир тягне пором в бік італійського узбережжя, а не албанського". Як повідомив він, це рішення викликає деяке занепокоєння у міністерстві, оскільки пором перебуває ближче до Албанії. За словами Варвіциотіса, "грецька сторона зв'язалася з італійцями і передала їм свої побоювання з приводу відстані, яке порому потрібно подолати" до італійського берега. Однак, як сказав міністр, в Італії вважають, що якщо відбуксирувати пором в порт Бріндізі, то "буде більш ефективним управління ситуацією".

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"Італійська влада взяла на себе управління операцією. Грецька сторона очікує рішень Італії, які будуть прийматися вже з борту вертольотоносця ВМС Італії, який буде виконувати функції операційного штабу", - підкреслив міністр.

Варвіциотіс не виключив, що якщо дозволять погодні умови та боротьба з пожежею, то буде здійснена спроба "масової евакуації" з моря. "Головне, щоб не було ніякого ризику для пасажирів", - сказав міністр.

Міністр підкреслив, що "попереду важка ніч", висловивши надію на те, що "вдасться врятувати всіх пасажирів, незважаючи на всі наявні труднощі".

За останніми даними, за допомогою вертольотів і прибулих у район лиха судів врятовані в цілому 172 людини з 478 пасажирів і членів екіпажу. На поромі виявлено одого загиблого, грека за національністю.