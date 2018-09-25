Помер продюсер "Зоряних воєн"

Продюсер "Зоряних воєн" Гері Куртц помер у віці 78 років.

Кінорежисер і продюсер фільмів "Зоряні війни. Епізод 4: Нова надія" і "Зоряні війни: Епізод 5 - Імперія завдає удару" Гері Куртц помер на 79-му році життя.

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Про це в понеділок повідомляє журнал The Hollywood Reporter, посилаючись на сім'ю кінематографіста. За даними ЗМІ, він помер у Лондоні від раку.

Найбільшу популярність Гері Курц отримав завдяки своїй роботі над фільмами "Американські графіті", "Зоряні війни. Епізод 4: Нова надія", "Зоряні війни: Епізод 5 - Імперія завдає удару у відповідь".

Раніше повідомлялося, що актор британського походження Ел Меттьюс, що знімався у фантастичному фільмі "Чужі", помер на 76-му році життя. Тіло чоловіка знайшли у його власному будинку в Іспанії.