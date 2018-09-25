На аукціоні "Сотбіс" виставлять унікальний рожевий діамант вагою майже 19 карат (відео)

Виручити за нього організатори торгів хочуть від 30 до 50 мільйонів доларів. Це один з найбільших рожевих діамантів, який коли-небудь продавали на аукціонах.

На аукціоні "Сотбіс" виставлять унікальний рожевий діамант вагою майже 19 карат. Читайте такожУ Сьєрра-Леоне пастор знайшов великий алмаз масою 709 каратів Про це йдеться в сюжеті ТСН. Діамант має незвично яскравий колір і великий розмір - вага дорогоцінного камінчика досягає 19 карат. Це один з найбільших рожевих діамантів, який коли-небудь продавали на аукціонах. Виручити за нього організатори торгів хочуть від 30 до 50 мільйонів доларів. Раніше п'ятий за величиною алмаз у світі, «Легенда Лесото», був проданий на аукціоні в Антверпені за $40 млн.

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