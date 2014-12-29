Зв'язок із літаком AirAsia зник після заборони пілотам змінити курс через негоду

Про це повідомив чиновник міністерства транспорту Індонезії Джок Муржамоджо, пише Lenta.ru із посиланням на The Washington Post.

За його словами, пілоти зробили запит на зміну курсу у зв'язку з погіршенням погодних умов. Вони мали намір піднятися з 9,7 тисячі метрів до 11,5 тисячі метрів. Наземні служби Індонезії спочатку дозволили екіпажу змінити курс, проте потім скасували це рішення, оскільки на запитуваній висоті був інший борт. Практично відразу після цього зв'язок із лайнером AirAsia був втрачений.

Читайте такожВ районі пошуків зниклого лайнера AirAsia виявили паливні плями

Раніше в понеділок, 29 грудня, повідомлялося, що в зоні пошуків повітряного судна в районі Яванського моря виявлені предмети, схожі на уламки літака. До місця, де перебувають об'єкти, була спрямована пошукова група.

Рятувальники також перевіряють повідомлення жителів архіпелагу Банку-Белітунг, які розповіли, що чули вибух у передбачуваному місці зникнення лайнера.

Також повідомлялося, що рятувальники перевіряють версію вибуху в районі зникнення літака AirAsia.

Airbus A320-200 компанії AirAsia, який прямував з індонезійського міста Сурабаї у Сингапур, зник з екранів радарів у ніч на неділю, 28 грудня.

На борту перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу. Серед пасажирів лайнера - 149 індонезійців, троє громадян Південної Кореї, по одному громадянину Сингапуру та Малайзії та один підданий Великобританії.