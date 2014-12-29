Суд раптово переніс дату винесення вироку Навальному на 30 грудня
17:24, 29 грудня 2014Світ
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Замоскворецький суд Москви раптово переніс дату винесення вироку Олексію і Олегу Навальним.
REUTERS
Замість 15-го січня суддя Олена Коробченко почне читати рішення вже завтра, - повідомила "Ехо Москви" адвокат Навального Ольга Михайлова.
Раніше в ході дебатів сторін звинувачення попросило для Олексія Навального по справі "Ів Роше" 10 років тюремного ув'язнення, Олегу Навальному - 8. Представники суду повідомлення про перенесення дати оголошення вироку поки ніяк не прокоментували.
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Раніше ряд громадських активістів повідомив про те, що в день вироку, 15-го січня, вони планують зібратися на Манежній площі, щоб обговорити справу Навальних.
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