З палаючого в Адріатичному морі порома евакуювали всіх пасажирів і екіпаж: є загиблі (фото, відео)

Семеро людей загинули в результаті пожежі на італійському поромі, який зазнав лиха недалеко від грецького острова Корфу, всі інші пасажири евакуйовані. На борту порома знаходилися 478 осіб, повідомляє BBC.

Як повідомив прем'єр-міністр Італії, Маттео Ренці, рятувальна операція завершена, останнім пором покинув його капітан.

За повідомленнями грецьких офіційних осіб, одна людина загинула, намагаючись залишити судно. Пізніше з води витягли ще чотири тіла.

Рятувальна операція тривала всю минулу ніч, незважаючи на штормовий вітер і сильне задимлення внаслідок пожежі.

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Міністр закордонних справ Італії Паоло Джентільоні відкинув припущення про те, що дії країн, що брали участь у рятувальній операції, були недостатньо скоординованими.

"Італія, Греція та Албанія діють у цій операції спільно в повній згоді один з одним", - заявив глава італійського МЗС.

Поки причина виникнення пожежі, що почалася в неділю в гаражному відсіку, невідома. У понеділок вранці італійська прокуратура повідомила, що відкрито слідство у справі про загоряння на поромі. Зокрема, буде розслідуватися версія недбалості.

Вертольоти, обладнані приладами нічного бачення, проводили рятувальну операцію всю ніч, незважаючи на складні умови.

Велика частина врятованих пасажирів були переведені на кораблі, що дрейфували поблизу, проте деяких довелося відправити до лікарні.

За даними агентства Associated Press, серед тих, що потрапили до лікарні з переохолодженням, - троє дітей і вагітна жінка.

Комерційні судна, що знаходилися в акваторії поблизу, вишикувалися поруч з поромом, щоб прикрити його від штормових хвиль і допомогти в рятувальній операції.

"Це складна рятувальна операція. Видимість низька, погодні умови несприятливі, але ми впевнені в успіху, оскільки поблизу знаходиться досить багато кораблів", - сказав міністр грецького торгового флоту Мілтіадіс Варвітсіотіс.

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Більша частина пасажирів порома - греки. Як повідомив Нікос Лагадіанос, 234 пасажира і 34 члени екіпажу - грецькі громадяни. Інші пасажири є громадянами Італії, Албанії, Німеччини та кількох інших країн. За даними британського МЗС, з порома евакуйовані також четверо британців.

Пороми є важливим засобом сполучення між сотнями грецьких островів і сусідніми з Грецією країнами.