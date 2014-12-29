У Чечні 500 поліцейських відмовилися присягати на вірність Путіну - ЗМІ

Близько 500 співробітників МВС Чечні відмовилися підписати незаконний рапорт про готовність виконати будь-який наказ верховного головнокомандувача Володимира Путіна і глави Чечні Рамзана Кадирова, передає Медуза.

При цьому близько 20 тисяч поліцейських і військовослужбовців ППСП імені Ахмата Кадирова - підписали рапорт і принесли присягу Путіну.

За інформацією «Новой газеты», підписати рапорт співробітникам МВС Чечні було запропоновано під загрозою звільнення. При цьому на місце 500 поліцейських, які відмовилися підписувати папір, взяли новобранців з числа безробітної чеченської молоді.

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Церемонія, на якій 20 тисяч співробітників внутрішніх справ заявили про готовність виконати будь-який наказ В.В. Путіна, міністра внутрішніх справ Росії В.О. Колокольцева і Глави Чеченської Республіки... Р. А. Кадирова щодо захисту інтересів Російської Федерації в будь-якій точці світу», пройшла 28 грудня на стадіоні «Динамо» в Грозному. Загальне шикування завершилося складенням присяги на вірність Путіну.

При цьому, як зазначає «Новая газета», підписання рапортів і принесення присяги прямо суперечать закону «Про поліцію». Співробітники МВС підкоряються тільки керівникам поліції. Не будучи ні військовослужбовцями, ні цивільними особами, вони в принципі не можуть виконувати накази Рамзана Кадирова, який є керівником суб'єкта РФ, тобто представником виконавчої влади.