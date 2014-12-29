У Росії прихильники Навального перенесли мітинг услід за судом

Протягом кількох годин понад дев'ять тисяч людей відзначилися у фейсбуці, що прийдуть 30 грудня на мітинг на Манежну площу під стінами Кремля, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше і мітинг, і оголошення вироку планувалися на 15 січня наступного року. Але Замоскворецький суд Москви заявив, що «вирок уже готовий» і його оголосять уже завтра.

Олексія Навального і його брата Олега звинувачують у Росії у справі про розкрадання коштів у шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідчі вважають, що вони викрали понад 30 мільйонів рублів (близько 8 мільйонів 250 тисяч гривень за сьогоднішнім офіційним курсом) у французької косметичної компанії «Ів Роше». Державне звинувачення просить засудити Олексія Навального до 10 років позбавлення волі, його брата Олега – до 8 років.

Читайте такожFB і Twitter готові до повного блокування в Росії за відмову закривати акаунти прихильників Навального - ЗМІПрихильники Навального раніше створили у фейсбуці групу з анонсом акції на підтримку політика 15 січня на Манежній площі в центрі Москви біля Кремля. Тисячі людей зголосилися прийти на цю акцію. «Роскомнагляд» на вимогу Генеральної прокуратури заблокував сторінку. Компанії Facebook і Twitter заявили, що не будуть блокувати наступні групи прихильників опозиціонера, незважаючи на загрозу повної заборони їхніх соціальних мереж на території Росії.

Нагадаємо, згідно з російським законодавством, організатори масових акцій мають повідомляти про це органи влади не раніше, ніж за 15, і не пізніше, ніж за десять днів до проведення акції.