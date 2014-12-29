У Москві почали перекривати Манежну площу - соцмережі (фото )
20:47, 29 грудня 2014Світ
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У соцмережах з'явилися фото металевих загороджень, якими нібито збираються перекривати Манежну площу в Москві у разі проведення мітингу прихильників братів Навальних.
На Манежній площі в Москві з'явився матеріал для металевих загороджень / @euro_manezhka
Фото викладені користувачем Твіттера @euro_manezhka.
"Вже перекривають. Відмінний матеріал для барикад", - йдеться в повідомленні.
Раніше сьогодні московський суд раптово переніс заплановане на 15 січня оголошення вироку братів Навальним у справі "Ів Роше" на вівторок, 30 грудня.
Прихильники російського опозиціонера у відповідь заявили про перенесення запланованого мітингу теж на 30 грудня. На сторінці події у Facebook про готовність приєднатися до мітингу заявили вже більше 11 тысяч людей.
@euro_manezhka
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