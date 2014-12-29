У Москві почали перекривати Манежну площу - соцмережі (фото )

Фото викладені користувачем Твіттера @euro_manezhka.

"Вже перекривають. Відмінний матеріал для барикад", - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні московський суд раптово переніс заплановане на 15 січня оголошення вироку братів Навальним у справі "Ів Роше" на вівторок, 30 грудня.

Прихильники російського опозиціонера у відповідь заявили про перенесення запланованого мітингу теж на 30 грудня. На сторінці події у Facebook про готовність приєднатися до мітингу заявили вже більше 11 тысяч людей.