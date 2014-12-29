На шведських банкнотах з'являться Астрід Ліндгрен і Грета Гарбо

Про це повідомляє РИА Новости.

Влада планує ввести в обіг понад 300 мільйонів паперових банкнот і двох мільярдів монет, що стане найбільшим в історії країни перевипуском грошових знаків.

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