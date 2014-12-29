На шведських банкнотах з'являться Астрід Ліндгрен і Грета Гарбо

21:25, 29 грудня 2014
Світ
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Жовтень 2015 названо місяцем, коли в Швеції увійдуть в обіг банкноти нового дизайну, на яких будуть зображені всесвітньо відомі шведи, серед них Астрід Ліндгрен і Грета Гарбо. 

На шведських купюрах з'явиться Астрід Ліндгрен

Про це повідомляє РИА Новости.

Влада планує ввести в обіг понад 300 мільйонів паперових банкнот і двох мільярдів монет, що стане найбільшим в історії країни перевипуском грошових знаків.

Читайте такожВ Україні з'являться 100-гривневі банкноти з поліпшеним захистомРозробкою нового дизайну банкнот займався дизайнер Горан Остердунд. Його дизайнерський проект "Культурна подорож" виграв державний конкурс ще в квітні 2012 року.

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