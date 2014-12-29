У Шотландії зареєстрували перший випадок захворювання Еболою

Уряд Шотландії підтверджує, що в одного з пацієнтів лікарні в Глазго діагностована лихоманка Ебола, повідомляє кореспондент BBC.

Раніше повідомлялося про те, що лікарі в Глазго проводять обстеження пацієнта, який, ймовірно, хворий лихоманкою Ебола.

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За даними джерела Бі-бі-сі, пацієнт, який проходить обстеження, нещодавно повернувся із Західної Африки.