У Шотландії зареєстрували перший випадок захворювання Еболою
21:27, 29 грудня 2014Світ
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За даними джерела, пацієнт, який проходить обстеження, нещодавно повернувся із Західної Африки.
REUTERS
Уряд Шотландії підтверджує, що в одного з пацієнтів лікарні в Глазго діагностована лихоманка Ебола, повідомляє кореспондент BBC.
Раніше повідомлялося про те, що лікарі в Глазго проводять обстеження пацієнта, який, ймовірно, хворий лихоманкою Ебола.
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За даними джерела Бі-бі-сі, пацієнт, який проходить обстеження, нещодавно повернувся із Західної Африки.
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