У Японії з підозрою на Еболу госпіталізували чоловіка

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, передає РІА "Новости".

Як зазначається, чоловік близько 30 років, який проживає в окрузі Токіо, звернувся вранці до медиків зі скаргою на високу температуру. Він повернувся до Японії 23 грудня після 8-дневого перебування в Сьєрра-Леоне.

За словами самого чоловік, він не мав прямого контакту із зараженими людьми в цій західноафриканській країні, але допомагав з похованням померлих від цього вірусу.

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