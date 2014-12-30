Обама: Путін припустився стратегічної помилки, взявши Крим

За словами Обами, ще кілька місяців тому у Вашингтоні вважали, що Путін виявив себе "генієм стратегії", обійшов Захід у гнучкості маневрів і підсилив потужність Росії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Однак, додає американський президент, міжнародні санкції були введені так, що Москва стала особливо залежати від цін на нафту, які знижуються на світовому ринку.

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Тепер, підкреслює Обама, люди почали розуміти, що Путін вчинив не так вже й розумно.

Санкції ряду країн Заходу, Японії та Австралії проти Росії вводилися в кілька етапів з березня цього року, коли російська влада анексувала Кримський півострів після так званого референдуму.