Евакуйовані з порому Norman Atlantic українки дісталися Італії

00:27, 30 грудня 2014
Світ
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Дві громадянки України, які були евакуйовані під час пожежі на поромі Norman Atlantic, успішно дісталися до Італії

protothema.gr

Про це повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс у "Твітері".

"Наш консул мав з ними розмову. Вони в безпеці", - написав він.

Нагадаємо, пором Norman Atlantic загорівся вранці 28 грудня під час рейсу з грецького порту Патри в італійську Анкону. За попередніми даними, пожежа почалася на палубі, де перебувало понад 200 автомобілів.

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