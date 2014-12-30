Евакуйовані з порому Norman Atlantic українки дісталися Італії

Про це повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс у "Твітері".

"Наш консул мав з ними розмову. Вони в безпеці", - написав він.

Дві громадянки України, евакуйовані з порому #NormanAtlantic, успішно дісталися Італії. Наш консул мав з ними розмову. Вони в безпеці. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 29 Грудень 2014

Нагадаємо, пором Norman Atlantic загорівся вранці 28 грудня під час рейсу з грецького порту Патри в італійську Анкону. За попередніми даними, пожежа почалася на палубі, де перебувало понад 200 автомобілів.