Евакуйовані з порому Norman Atlantic українки дісталися Італії
00:27, 30 грудня 2014Світ
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Дві громадянки України, які були евакуйовані під час пожежі на поромі Norman Atlantic, успішно дісталися до Італії
Евакуйовані з порому Norman Atlantic українки дісталися Італії / protothema.gr
Про це повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс у "Твітері".
"Наш консул мав з ними розмову. Вони в безпеці", - написав він.
Дві громадянки України, евакуйовані з порому #NormanAtlantic, успішно дісталися Італії. Наш консул мав з ними розмову. Вони в безпеці.
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 29 Грудень 2014
Нагадаємо, пором Norman Atlantic загорівся вранці 28 грудня під час рейсу з грецького порту Патри в італійську Анкону. За попередніми даними, пожежа почалася на палубі, де перебувало понад 200 автомобілів.
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