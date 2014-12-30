Фіджі визнана найщасливішою країною в світі

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією WIN Gallup, передає Бі-бі-сі.

Найщасливішою країною в світі, згідно з опитуванням, стала Фіджі, а найнещаснішою - Ірак.

Африка і Азія лідирують у рейтингу найщасливіших континентів, менше всіх щасливими почуваються мешканці Західної Європи.

Що стосується очікувань населення на 2015 рік, то найменш оптимістичною європейською країною виявилася Греція.

На проведення опитування організація витратила 4 місяці, обробивши відгуки 64 тис. респондентів з 65 країн світу.