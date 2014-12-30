Фіджі визнана найщасливішою країною в світі
07:39, 30 грудня 2014Світ
10 0
70% населення у 65 державах вважають себе щасливими людьми, що на 10% більше, ніж в опитуванні 2013 року.
На Фіджі живуть найщасливіші люди / en.wikipedia.org
Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією WIN Gallup, передає Бі-бі-сі.
Найщасливішою країною в світі, згідно з опитуванням, стала Фіджі, а найнещаснішою - Ірак.
Африка і Азія лідирують у рейтингу найщасливіших континентів, менше всіх щасливими почуваються мешканці Західної Європи.
Що стосується очікувань населення на 2015 рік, то найменш оптимістичною європейською країною виявилася Греція.
На проведення опитування організація витратила 4 місяці, обробивши відгуки 64 тис. респондентів з 65 країн світу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter