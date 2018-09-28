У США розбився новітній винищувач F-35

Інцидент є першою аварією найдорожчого винищувача ВПС США.

У штаті Південна Кароліна розбився новітній винищувач F-35B, пілоту літака вдалося катапультуватися.

Аварія сталася поблизу авіаційної бази Морської Піхоти США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort), пише Голос Америки.

У соцмережах поширюються фото з місця падіння винищувача. Інцидент є першою аварією найдорожчого винищувача ВПС США.

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1 — Sam Richardson (@SamRichardsonAM) September 28, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що США у четвер, 27 вересня, вперше використовували винищувач F-35 в умовах бойових дій.

F-35 - винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. ВПС США експлуатують їх з 2016 року.

Модель винищувача F-35B - єдина з трьох в лінійці, яка здатна здійснювати вертикальну посадку. Крім цього, він потребує мінімальної для розбігу дистанції.

До 2020 року планується випустити більше 3000 літаків такого типу, які надійдуть на озброєння 11 країн.

У травні 2018 року Ізраїль став першою країною, яка використала F-35 для виконання бойової задачі.