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У США розбився новітній винищувач F-35

23:23, 28 вересня 2018
Світ
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Винищувач F-35B / REUTERS

Аварія сталася поблизу авіаційної бази Морської Піхоти США Бофорт (Marine Corps Air Station Beaufort), пише Голос Америки.

У соцмережах поширюються фото з місця падіння винищувача. Інцидент є першою аварією найдорожчого винищувача ВПС США.

Раніше УНІАН повідомляв, що США у четвер, 27 вересня, вперше використовували винищувач F-35 в умовах бойових дій.

F-35 - винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. ВПС США експлуатують їх з 2016 року.

Модель винищувача F-35B - єдина з трьох в лінійці, яка здатна здійснювати вертикальну посадку. Крім цього, він потребує мінімальної для розбігу дистанції.

До 2020 року планується випустити більше 3000 літаків такого типу, які надійдуть на озброєння 11 країн.

У травні 2018 року Ізраїль став першою країною, яка використала F-35 для виконання бойової задачі.

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Теги: #винищувач#США